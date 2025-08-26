Olawoyin'den Galatasaray açıklaması

Olawoyin'den Galatasaray açıklaması
Yayınlanma:
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Olawoyin, takım olarak geliştiklerini belirtti.

Olawoyin, bu sezon adım adım daha iyiye gideceklerini ifade ederek, "Geçen sezon da kötü başlamıştık ama en kısa zamanda bunu geliştirip çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Olawoyin, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla süremiz oldu. Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri.

Onlara karşı hafta sonu sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz.

Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Bu bireysel değil, takım olarak oraya gidip mücadelemizi vereceğiz."

''KENDİMİ DAHA FAZLA GELİŞTİRMEK İSTİYORUM''

Kendi performansına da değinen Olawoyin, "Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hem bireysel anlamda hem de takım oyununda daha iyi olmak için çabalıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde milli takıma çağrılmam gerçekleşebilir. Bu yüzden elimden gelenin daha fazlasını verip bunu başarmak istiyorum." diye konuştu.

Olawoyin, Çaykur Rizespor'un büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buraya ilk geldiğim günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu. Buraya gelince, burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte burada çok güzel bir atmosferimiz var. Burada her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim."

Üç sezondur aynı hocayla devam ettiklerini aktaran Olawoyin, şunları kaydetti:

"Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mantalitemizi korumaya çalışıyoruz. Bu duruma, 'bir karışım' diyebiliriz. Çünkü zorlandığımız durumlarda bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi