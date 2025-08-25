Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ı açıkladı

Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ı açıkladı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı.

Kayserispor’u 4-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray’da Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam son yaşananlardan dolayı kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz’ın durumu hakkında konuştu.

Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

"Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım."

“HATA YAPABİLİR GENÇ BİR OYUNCU”

"Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."

“ÇOK ÇABUK SİLİP ATABİLECEĞİMİZ BİR OYUNCU DEĞİL”

"Barış Alper önemli ve değerli. Çok çabuk silip atabileceğimiz bir oyuncu değil. Hatası var, yanlışı var tabii ki ama gençlerin bu tip hataları olabilir. Galatasaray taraftarı da oyuncusuna her zaman sahip çıkar. Bu dönemi en güçlü şekilde atlatmalıyız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

