Off-road tutkunları Düzce'de buluştu

Yayınlanma:
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 35. Geleneksel Off-Road Şenlikleri yapıldı.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF), Düzce Valiliği ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen ve BDY Group Yatırım AŞ'nin de sponsorları arasında yer aldığı etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katılımıyla 73 araç, özel olarak hazırlanan piste çıktı.

Extreme ve hız etaplarıyla 3 gün süren yarışlarda büyük motor hacimli araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Adrenalinin üst seviyede olduğu yarışlarda bazı araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak yarışmaya devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, organizasyonun keyifli geçtiğini belirterek, "Bu şenlik off-road camiası için bir anlamda dostluk buluşması oluyor. Herkes çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

BDY Group Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday da yarışların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde yapılmasının kendilerini ayrıca gururlandırdığını dile getirerek, "Bu kadar sporcu ve izleyenleri burada görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu bizi onore ediyor, off-road sporuna desteklerimiz devam edecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen insanlarla burada olmamız birlik ve beraberliğimizi, dostluklarımızı pekiştiriyor." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

