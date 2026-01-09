NBA'de parke skandalı: 18 bin kişi 2 saat sonra eve gönderildi

NBA'de parke krizi geceye damgasını vurdu. Miami Heat - Chicago Bulls maçı zeminde oluşan nem nedeniyle iptal edildi. 18 bin taraftara "Maç iptal oldu" anonsu yapıldı.

NBA’de dün gece oynanması planlanan Miami Heat - Chicago Bulls karşılaşması, United Center’daki parke zeminde oluşan nemlenme ve rutubet nedeniyle iptal edildi.
Karar skandal olarak yorumlanırken 18 bin kişilik Kaseya Center, 2 saat içinde boşaltıldı.

  • Maçın başlama saati ABD saatiyle 19.05 olarak planlanmıştı.
  • Zemindeki ıslaklık nedeniyle mücadele yaklaşık iki saat gecikti.
  • Görevli ekipler paspas ve havlularla zemini kurutmaya çalıştı, ancak sorun giderilemedi.
  • Oyuncular ilk etapta sahada şut atarak ve sohbet ederek vakit geçirdi.
  • 19.50’de saha tamamen boşaltıldı, takımlar soyunma odasına döndü.
  • 20.25’te yetkililer ve bazı oyuncular tekrar sahaya çıktı, fakat ısınma yapılmadan 20.45’te yeniden ayrıldılar.
  • Nihai karar 20.53’te açıklandı: maç ertelendi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

United Center, hem Chicago Bulls hem de Chicago Blackhawks tarafından kullanılıyor.
Çarşamba gecesi oynanan hokey maçının ardından zemin buz pistinden parkeye çevrilmişti.kaseya.webpBu dönüşüm sonrası oluşan rutubet ve ıslaklık, basketbol için güvenli bir ortam sağlamadı.
Cuma günü parkelerin kaldırılarak salonun yeniden buz pistine çevrilmesi planlanıyordu.

KARAR SONRASI TRİBÜNDEN YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Karar sonrası tribünlerden yoğun yuhalamalar yükseldi.
Maçın ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı.
NBA’de nadir görülen bu tür iptaller, oyuncu sağlığı ve güvenliği açısından alınan zorunlu bir önlem olarak dikkat çekti. Olay NBA dünyasında skandal olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

