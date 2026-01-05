Myriam Sylla ve Alessio Orro'dan sonra Sultanlar Ligi'ne İtalya'dan bir bomba daha

Dünyaca ünlü yıldızları barındıran Vodafone Sultanlar Ligi'ne İtalya Milli Takımı'nın bir yıldızı daha geliyor.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe, sezon başında İtalyan Milli Takımı'nın gözde pasörü Alessio Orro'yu kadrosuna katmıştı.

Bu transfer İtalya'da ve dünya voleybolunda büyük ses getirmişti.

Ardından da Galatasaray, yine İtalya Milli Takımı'nın dünya şampiyonu kadrosundan Myriam Sylla'yı transfer etmişti.

ŞİMDİ DE MARİNA LUBİAN

Ve İtalya Milli Takımı'ndan bir bomba daha Vodafone Sultanlar Ligi'ne geliyor.

Voleybolun Sesi'nin haberine göre Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan orta oyuncu Marina Lubian ile gelecek sezon için anlaştı.

2000 doğumlu ve 1.93 boyundaki yıldız oyuncu şu anda Imoco'da forma giyiyor.

Son dünya şampiyonasında "En iyi orta oyuncu" seçilen Marina Lubian, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3'er kez de İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İtalya Milli Takımı formasıyla da 2023 Avrupa Şampiyonası'nda "Er iyi orta oyuncu" olurken, 2024 Paris Olimpiyatları, 2022 ve 2024 Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

İtalyan oyuncu gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit formasını giyecek ve kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir takımda yer alacak.