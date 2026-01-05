Myriam Sylla ve Alessio Orro'dan sonra Sultanlar Ligi'ne İtalya'dan bir bomba daha

Myriam Sylla ve Alessio Orro'dan sonra Sultanlar Ligi'ne İtalya'dan bir bomba daha
Yayınlanma:
Sezon başında Galatasaray, İtalyan Milli Takımı'ndan Myriam Sylla'yı, Fenerbahçe de Alessio Orro'yu kadrosuna katmıştı. Sultan Ligi'ne İtalya Milli Takımı'ndan Marina Lubian da geliyor.

Dünyaca ünlü yıldızları barındıran Vodafone Sultanlar Ligi'ne İtalya Milli Takımı'nın bir yıldızı daha geliyor.
Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe, sezon başında İtalyan Milli Takımı'nın gözde pasörü Alessio Orro'yu kadrosuna katmıştı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-41-15.jpeg

Bu transfer İtalya'da ve dünya voleybolunda büyük ses getirmişti.

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-45-10.jpeg

Ardından da Galatasaray, yine İtalya Milli Takımı'nın dünya şampiyonu kadrosundan Myriam Sylla'yı transfer etmişti.

ŞİMDİ DE MARİNA LUBİAN

Ve İtalya Milli Takımı'ndan bir bomba daha Vodafone Sultanlar Ligi'ne geliyor.
Voleybolun Sesi'nin haberine göre Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan orta oyuncu Marina Lubian ile gelecek sezon için anlaştı.

avrupa-2026-01-05t102710-111.jpg

2000 doğumlu ve 1.93 boyundaki yıldız oyuncu şu anda Imoco'da forma giyiyor.
Son dünya şampiyonasında "En iyi orta oyuncu" seçilen Marina Lubian, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3'er kez de İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-36-02.jpeg

İtalya Milli Takımı formasıyla da 2023 Avrupa Şampiyonası'nda "Er iyi orta oyuncu" olurken, 2024 Paris Olimpiyatları, 2022 ve 2024 Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-38-15.jpeg

İtalyan oyuncu gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit formasını giyecek ve kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir takımda yer alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!