Mustafa Çulcu: Penaltı ve kırmızı kart
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Kayserispor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Çulcu, "Penaltı ve kırmızı kart olmalıydı" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Kayserispor maçını değerlendirirken, hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

2024/11/08/hbbjk.jpgÇulcu, Sabah'taki yazısında "Beşiktaş'ın savunmadaki zafiyetleri sürüyor. Galibiyet için çok çalıştı, uzatmalarda Toure, Beşiktaş'a hayat verdi" dedi.

"TOURE'NİN GOLÜ MAÇI DA HAKEMLERİ DE KURTARDI"

Hakem kararlarını eleştiren Mustafa Çulcu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ozan Ergün çabukluğu olmayan bir hakem. Oyunu okuyamadığı için de yer almakta zorlanıyor. Pozisyonların içinde, topun önünde, oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Nitekim 55'te kaçamadı, top çarptı. İlk yarıda 15 faul, 2 sarı kart var, yarısı gereksiz. Hakemliğin kitabını yazmış rollerine bürünmenize gerek yok! Sürpriz aramayın, oyunu germeyin, önünüzdeki pozisyonu doğru değerlendirin yeter. Maçın en önemli kararı 70'te Bennasser'in kaleden sağ el-kol ile çıkardığı top; penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. 'Devam' dedi, VAR devreye girmedi. Bennasser'in kafasından giden bir topsa olay farklı ama yayında kafa teması görünmüyor. Topun akışı değişmiyor. Uzatmalarda Toure'nin golü, maçı da hakemleri de kurtardı."

