Mustafa Çulcu: Net bir penaltı
Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

- Ali Yılmaz'ın Süper Lig'de 10. maçı. Hakemlikten anlamayanlar, yönetmeyi, eğitmeyi, hazırlamayı bilmeyenler hem hakemleri hem futbolumuzu provoke etmeye devam ediyorlar.

- Maçın başında Fenerbahçe, Kerem ile penaltı bekledi lakin topa vuran Paulista idi, devam kararı doğru. 14'te Oosterwolde'nin Rafa'ya kontrolsüz hareketi net sarı karttı. Hakem kart göstermedi sözlü ikaz etti. Burada Orkun, hakeme temaslı itirazda bulundu, O da sarı olmalıydı onu da atladı.

- 26'da Orkun'un Alvarez'e ciddi faulü net ihraçtı ama hakem önce sarı gösterdi hata yaptı. VAR müdahalesiyle izledi. Doğru kararla kırmızı gösterdi. İtirazlarını südüren Sergen Yalçın'ın ihracı doğru.

"ALİ YILMAZ BU TÜR MAÇLARA HAZIR DEĞİL"

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok olduFenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

- İlk yarı uzatma dakikalarında Salih'in ceza alanı içinde üstten ve alttan geç kalarak yaptığı Kerem'e müdahalesi net bir penaltı. Hakem önce penaltı verdi. Aaaa… Sonra etrafını oyuncular sardı herhalde bir yerlerden de kulağa üfleme geldi hakem auta döndü. VAR ne yaptı hakem ne yaptı bilmiyoruz! Ama penaltı bu karambolde badem oldu.

- Dün gece Galatasaray maçında da benzer hareketleri gördük. Sanki hakemler uzaktan kumanda ile sahada maç yönetiyorlar! Futbolcuların hoşgörüsü hakem için avantajdı ancak Ali Yılmaz bu tür maçlara henüz hazır değil.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

