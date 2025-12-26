Muğlaspor maçı öncesi taraftarlara ücretsiz dağıtılacak

Muğlaspor maçı öncesi taraftarlara ücretsiz dağıtılacak
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'in iddialı takımlarından Muğlaspor taraftarına müjdeyi verdi. Yılın son maçında Muğlaspor taraftarlarına sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu: Maç öncesi ücretsiz dağıtılacak.

Muğlaspor’dan taraftara sıcak jest!
Muğlaspor’un, GMG Kastamonuspor ile oynayacağı yılın ve ligin ilk devresinin son karşılaşması öncesinde taraftarlara anlamlı bir jest hazırlanıyor.
Soğuk hava koşullarında oynanacak mücadele öncesi, tribünlerdeki Yeşil-Beyaz sevdalılarının içini ısıtmak amacıyla Muğla Göce Tarhanası ikram edilecek.

GÖCE TARHANASI

Kulüp ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Muğla’nın yerel lezzetlerinden biri olan göce tarhanası, maç öncesinde stadyum çevresinde taraftarlara dağıtılacak.

whatsapp-image-2025-12-26-at-10-32-24.jpeg

MAÇ ÖNCESİ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

28 Aralık Pazar günü saat 15.00’te Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Muğlaspor – GMG Kastamonuspor karşılaşması öncesinde, stadyum çevresinde kurulacak alanlarda taraftarlara sıcak tarhana ikramı sunulacak. Organizasyonla hem soğuk havanın etkisinin azaltılması hem de tribün atmosferinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARAFTARA DAVET

Yılın ve ligin ilk yarısının bu son maçında Yeşil - Beyaz sevdayı tribünlere taşımak isteyen kulüp yönetimi, tüm taraftarları maç öncesinden itibaren stadyuma davet etti. Hem sıcak ikramdan faydalanmak hem de takıma destek vermek isteyen futbolseverlerin buluşma noktası yine Muğla Atatürk Stadyumu olacak.

TFF 2. LİG'DE İDDİALI

Muğlaspor TFF 2. Lig Beyaz grupta 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

tff2puan.png

