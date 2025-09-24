Muğla Atatürk Stadı'nda inceleme başlatıldı

Muğla Atatürk Stadı'nda inceleme başladı. Merkez Menteşe ilçesinde çok sayıda ekiple aralıksız yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Akbıyık, yüklenici firma yetkililerinden, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile Yatırım İnşaat Şube Müdürü Selvi Erkan’dan bilgi aldı.

Stadyumun ekim ayında faaliyete geçeceğini söyleyen Vali Akbıyık, "Stadyumun en kısa sürede tamamlanması için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yoğun çaba sarf ediyor. Bizler de Muğlalılar olarak Muğlaspor’a destek vereceğiz" dedi.

Muğla Atatürk Stadyumu’nda tribünlere koltuk montajı sürerken, saha ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmaların ekim ayında tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler modern ve konforlu bir ortamda maç izleme imkanı bulacak. Muğlaspor bu periyotta iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynuyor.

BAŞKAN KIYANÇ: KADRO KALİTEMİZİ GÖSTERDİK

Ligde üst üste iki galibiyetle üst sıralara tırmanan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, takımın son dönemdeki performansı, stadyumdaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıyanç, alınan galibiyetlerin moral açısından önemli olduğunu ancak kadro kalitesi ve beklentiler göz önüne alındığında abartılmaması gerektiğini söyledi. Sezona Ankaraspor ve Beykozspor beraberlikleriyle başlayan Muğlaspor, ardından kupada Eskişehirspor, ligde Bucaspor 1928 ve Kepezspor’u mağlup ederek çıkış yakaladı.

6 EKİM'DEKİ MAÇ BODRUM'DA

Kıyanç, "İlk iki maçta iyi oynamamıza rağmen puan kaybetmek bizi üzmüştü. Ancak bu üç maçtaki galibiyet, takımın moral ve motivasyonu için önemliydi" dedi.

Stattaki inşaat çalışmalarının sürdüğünü ancak ekim ayının başına yetişmezse alternatif hazırlık yaptıklarını belirten Menaf Kıyanç, "5 Ekim’de 1'inci Lig'de Bodrumspor’un iç saha maçı olduğundan 6 Ekim’deki Erbaaspor maçımızı Bodrum İlçe Stadı’nda oynamak için Futbol Federasyonu'na başvurduk. Bodrum ne kadar yakın olursa olsun takım kamp yapıyor, bir gün önce gidiyor. Bu, bizi ciddi şekilde yoruyor" ifadelerini kullandı.