Montella'dan ayrılık açıklaması

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella, ağır yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

TV8'de değerlendirmeler yapan Montella, "Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca.

Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız.

Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor." dedi.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Montella bir muhabirin, “Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Kendisinin bu konuda bir endişesi var mı?” sorusuna, "Hayır, herhangi bir endişem yok! Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadele edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." cevabını verdi.