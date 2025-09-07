Montella kararını değiştirmedi

Montella, ay-yıldızlı takımı Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda yer almadı.

KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kaan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer alamadı.

İSPANYA İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

İspanya Milli Takımı, Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.

Teknik direktör Luis de la Fuente, Bulgaristan deplasmanında 3-0 kazanan kadroyu, ay-yıldızlı ekip karşısında da sahaya sürdü.

BAKAN TUNÇ KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tribünden izledi.

Bakan Tunç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile mücadeleyi takip etti.

KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.

NALÇACILAR TARAFTAR GRUBU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Nalçacılılar Taraftar Grubu üyeleri, müsabaka öncesinde kale arkası tribünde Gazze'ye destek koreografisi yaptı. Karpuz şeklindeki koreografinin üzerinde "Refah sınır kapısını açın, gözler Sumud Filosu'nda" yazdı.

Nalçacılılar Taraftar Grubu, müsabaka öncesinde de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı çevresinde, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.

Sloganlar atan taraftarlar, Gazze'deki şehit çocukları anmak için çift başlı kartal heykeli önüne çocuk ayakkabısı bıraktı.

Taraftarlar, ayrıca A Milli Takım otobüsünün stada gittiği yolun güzergahında uzun bir Filistin bayrağı açtı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 31. doğum günü karşılaşma öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde kutlandı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, doğum günü pastasını Abdülkerim'e ikram etti. Milli futbolcu daha sonra da teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.