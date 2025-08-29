Montella: Kaliteli Türk futbolcuları oynar

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Montella'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için"

"İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi"

"Dün takımlarımızın Avrupa'dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor"

"Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu'nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı. Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta 'Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun' derim"

"Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. 'Şunu al' diyenlere 'Kimin yerine?' diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum"

"Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum."

"Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum."

"Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor."

"Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu."

"24 yıldır Dünya Kupası'na gidilememiş, demek bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor."

"Arda Ünyay'ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız."

"İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir."

"Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu."