Millilerden 15 madalya
Milli kürek sporcuları, 2025 Balkan Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı.

Milli kürek sporcuları, Yunanistan'da düzenlenen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkenin katılımıyla Yunanistan'ın Yanya şehrinde gerçekleştirilen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, 40 sporcu ve 20 ekiple gençler (A) ve yıldızlar (B) olmak üzere iki yaş kategorisinde mücadele etti.

Organizasyonda milli kürekçiler 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Sporcularımız, milli formayı başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli organizasyonda gösterilen performans, Türk küreğinin geleceği adına umut vericidir. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

