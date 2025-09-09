Milliler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'dan gidecek

Yayınlanma:
Genç Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Çekya'da 30 Eylül'de başlayacak şampiyona öncesinde Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımda 18 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, yaptığı açıklamada, ikinci etap kampını tamamladıklarını, kısa bir aranın ardından üçüncü etap kampına başlayacaklarını söyledi.

aa-20250909-39063996-39063991-genc-erkek-boks-milli-takim.jpg
İshak Tiryaki iddialı konuştu

Antrenmanların verimli geçtiğini anlatan Tiryaki, "Takımımızın durumu iyi. Biz her zaman iddialıyız. İnşallah yeni federasyon, yeni jenerasyonla birlikte Türk boksunun ivme kazanacağına inanıyoruz. Türk boksunda ses getirecek gençler var. Tecrübeli olmamalarına rağmen bu eşiği aşıp ülkemiz için çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

aa-20250909-39063996-39063990-genc-erkek-boks-milli-takimi.jpg
Milliler 30 Eylül'e kadar hazırlıklarını sürdürecek

Çalışmaların şampiyonaya kadar ikili kamplarla devam edeceğini ifade eden Tiryaki, kampın 30 Eylül'de tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

