Milli takımın son rakibi de belli oldu: Çok zor grup

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa ön elemeleri sona erdi.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Grubunda ikinci sırayı alan İsviçre, Avrupa elemeleri C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ile eşleşti.

Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

GRUPLAR

FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda

G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

