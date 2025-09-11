Milli takımın rakibi Sırbistan

A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Sırbistan ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisi, yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre maçlara, 12-13 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi ev sahipliği yapacak.

Yankı Erel, Ergi Kırkın, Arda Azkara, Mert Naci Türker ve Koray Kırcı'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, kadrosunda Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic, Branko Djuric, Matej Sabanov ve Ivan Sabanov'un bulunduğu Sırbistan ile karşılaşacak.

YARIN TEKLER SAHAYA ÇIKACAK

Seride yarın teklerde Ergi Kırkın-Miomir Kecmanovic ve Yankı Erel-Hamad Medjedovic maçları oynanacak.

13 Eylül Cumartesi günü ise sırasıyla Arda Azkara ile Mert Naci Türker, Matej Sabanov-Ivan Sabanov çiftinin, Yankı Erel, Miomir Kecmanovic'in, Ergi Kırkın da Hamad Medjedovic'in karşısına çıkacak.

HEDEF ELEMELER

Sert kortta oynanacak seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama Davis Kupası Elemeleri'ne 2026'da katılmaya hak kazanacak. Kaybeden ekip ise Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.