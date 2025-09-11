Milli takımda sakatlanmıştı: Beşiktaş'tan açıklama geldi

Milli takımda sakatlanmıştı: Beşiktaş'tan açıklama geldi
Yayınlanma:
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi'nin son durumu belli oldu.

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

WILFRIED NDIDI'NİN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Yaz transfer döneminde Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Wilfried Ndidi, siyah-beyazlı formayla bu sezon 4 maça çıktı.

28 yaşındaki futbolcu, 2 Konferans Ligi 2 de Süper Lig'de forma giydiği maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Spor
