Milli takımda 2 sakatlık birden: Kadrodan çıkarıldılar

Ümit Milli Takım'da Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi.

EMİRHAN DEMİRCAN VE YİĞİT EFE DEMİR KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

