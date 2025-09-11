Milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda sakatlanan Efe Bayram kadrodan çıkarıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası kadrosuna, sakatlanan Efe Bayram yerine Can Koç dahil edildi.

EFE BAYRAM'IN SAĞ AYAK BİLEĞİ BURKULDU

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'de düzenlenecek organizasyon öncesi yapılan antrenmanda Efe Bayram'ın sağ ayak bileği burkuldu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Ayak bileği dış yan bağlarında esneme ve yoğun ödem tespit edilen sporcunun tedavisine başlandı.

EFE BAYRAM YERİN CAN KOÇ KADRODA

Milli takım kadrosuna, 23 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ın yerine 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç alındı.

İLK MAÇ 13 EYLÜL CUMARTESİ

Türkiye, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

