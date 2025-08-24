Milli takım çok farklı kazandı

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’nda oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya İpek Ece Özkan, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Esma Tanrıverdi ve Ayşe Melek Demirer beşiyle başladı. Millilerimiz ilk periyodu 16-5 önde tamamlarken, devreye 33-15’lik skorla üstün giren yine Ay-yıldızlılarımız oldu. Üçüncü periyot ise 16 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın 52-15’lik üstünlüğüyle noktalandı.

ESMA TANRIVERDİ'DEN 9 SAYI 9 RIBAUND

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Esma Tanrıverdi 9 sayı - 9 ribaund - 2 asist - 3 blok, Naz Secerlioğlu 5 sayı - 10 ribaund - 1 top çalma, Ayşe Melek Demirer 5 sayı - 12 ribaund ve Zeynep Gülşen Şencan 2 sayı - 7 ribaund - 3 asist - 2 top çalma ile oynadı. İrlanda’da ise Laura Buckley 8 sayı kaydetti.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Çeyrek finalde B Grubu’nun ikincisi ile karşılaşacak millilerin rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.