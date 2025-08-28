Milli takım Çekya karşısında: Karşılaşma şifresiz kanalda
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci sınavını Çekya karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki bu kritik mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Maç detayları:
Tarih: 29 Ağustos 2025, Cuma
Saat: 14.45 (TSİ)
Yer: Arena Riga, Letonya
Yayın: TRT Spor canlı yayın
GALİBİYETLE BAŞLADIK
Milliler, turnuvaya ev sahibi Letonya karşısında aldığı 93-73’lük net galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. Shane Larkin, Cedi Osman ve Kenan Sipahi gibi yıldızların etkili performansı, Türkiye’yi grubun favorileri arasına taşıdı.
Rakip Çekya ise ilk maçında Portekiz’e 62-50 mağlup olarak turnuvaya kötü bir giriş yaptı. Savunmada yaşadığı zaaflar ve düşük skor üretimi, Türkiye karşısında işleri zorlaştırabilir.
Grupta bugünün diğer maçları:
18.00 Estonya vs Letonya
21.15 Sırbistan vs Portekiz
A Grubu’nda dengeler hızla değişirken, Türkiye’nin Çekya karşısında alacağı sonuç hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.