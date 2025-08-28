Milli takım Çekya karşısında: Karşılaşma şifresiz kanalda

Milli takım Çekya karşısında: Karşılaşma şifresiz kanalda
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda 2. maçına çıkıyor. Ay Yıldızlılarda hedef 2'de 2 yapmak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci sınavını Çekya karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki bu kritik mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Maç detayları:

Tarih: 29 Ağustos 2025, Cuma

Saat: 14.45 (TSİ)

Yer: Arena Riga, Letonya

Yayın: TRT Spor canlı yayın

GALİBİYETLE BAŞLADIK

Milliler, turnuvaya ev sahibi Letonya karşısında aldığı 93-73’lük net galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. Shane Larkin, Cedi Osman ve Kenan Sipahi gibi yıldızların etkili performansı, Türkiye’yi grubun favorileri arasına taşıdı.

12devadam.jpeg
12 Dev Adam şampiyonaya fırtına gibi başladı

Rakip Çekya ise ilk maçında Portekiz’e 62-50 mağlup olarak turnuvaya kötü bir giriş yaptı. Savunmada yaşadığı zaaflar ve düşük skor üretimi, Türkiye karşısında işleri zorlaştırabilir.

Grupta bugünün diğer maçları:

18.00 Estonya vs Letonya

21.15 Sırbistan vs Portekiz

A Grubu’nda dengeler hızla değişirken, Türkiye’nin Çekya karşısında alacağı sonuç hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.

