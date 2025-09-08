Milli takım 3 maçta 37 sayı yedi: Tur şansı hayal oldu

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyondaki grup maçları tamamlandı.

3 MAÇTA 37 SAYI YEDİK

Milli takım, İsveç'e 15-1, Litvanya'ya 7-0, Avusturya'ya da 15-5 yenilerek D Grubu'nda sonuncu oldu.

KLASMAN MAÇINA ÇIKACAK

Tur atlama şansını kaybeden Türkiye, 21 takımın katıldığı şampiyonada klasman karşılaşmaları oynayacak

SOFTBOL NEDİR?

Softbol 9 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan bir oyundur. Softbol taktik olarak defansa dayalı bir oyundur. Şöyle ki; bir takım atak pozisyonundayken sahada bir vurucu (the batter), karşı takımda birisi atıcı (pitcher) geri kalanı ise kaleci ve dış saha oyuncuları olmak üzere 9 kişi den oluşur. Bu nedenle oyun defansa dayalıdır.

Oyun defansa dayalı olmasına rağmen oyunda en fazla atak yapan takım yani en fazla koşu yapıp sayı kazanan takım oyunu kazanır.