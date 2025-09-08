Milli takım 3 maçta 37 sayı yedi: Tur şansı hayal oldu

Milli takım 3 maçta 37 sayı yedi: Tur şansı hayal oldu
Yayınlanma:
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz 3 maçı da kaybedince tur atlama şansını yitirdi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyondaki grup maçları tamamlandı.

3 MAÇTA 37 SAYI YEDİK

Milli takım, İsveç'e 15-1, Litvanya'ya 7-0, Avusturya'ya da 15-5 yenilerek D Grubu'nda sonuncu oldu.

KLASMAN MAÇINA ÇIKACAK

Tur atlama şansını kaybeden Türkiye, 21 takımın katıldığı şampiyonada klasman karşılaşmaları oynayacak

SOFTBOL NEDİR?

Softbol 9 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan bir oyundur. Softbol taktik olarak defansa dayalı bir oyundur. Şöyle ki; bir takım atak pozisyonundayken sahada bir vurucu (the batter), karşı takımda birisi atıcı (pitcher) geri kalanı ise kaleci ve dış saha oyuncuları olmak üzere 9 kişi den oluşur. Bu nedenle oyun defansa dayalıdır.

Oyun defansa dayalı olmasına rağmen oyunda en fazla atak yapan takım yani en fazla koşu yapıp sayı kazanan takım oyunu kazanır.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Milli maçın biletleri ücretsiz oldu
Milli maçın biletleri ücretsiz oldu
Fenerbahçe oynatmadan gönderdi
Fenerbahçe oynatmadan gönderdi
Teknik direktör tercihini açıkladı
Teknik direktör tercihini açıkladı