Mersin İdman Yurdu maçında Bursasporlu oldular

Bursaspor’a olan desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi, 90 çocuğu 2. Lig'de oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu maça götürdü ve çocukları Bursasporlu yaptı.

Bursaspor'a olan sevgisi ile ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni nesilleri Bursaspor'lu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa’da ikamet eden ve bugüne kadar hiç Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulamamış çocukları, mahalle muhtarlarıyla yapılan çalışma sonucu tespit eden Osmangazi Belediyesi, minikleri yaşadıkları mahallelerden otobüslerle alıyor.
Program kapsamında ilk durak Panorama 1326 Fetih Müzesi olurken, müze ziyaretinin ardından çocuklar Bursaspor karşılaşması için stadyuma hareket ediyor. İlk kez bir maç heyecanını yerinde yaşayan çocuklar, tezahüratlarıyla Yeşil-Beyazlı ekibe maç boyunca coşkuyla destek veriyor.

Hayatında hiç Bursaspor maçını izlememiş olan 90 çocuk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da eşlik etmesiyle Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezdi.
Gezi sonrası çocuklar, 2. Lig'de Bursaspor’un Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynadığı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü’ne götürüldü.
Bursaspor'a 90 dakika destek veren çocuklar, Bursasporlu oldu.
Yeşil-beyazlılar, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

