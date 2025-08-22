Mehmet Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
1. Lig ekibi Hatayspor'un eski başkanı Mehmet Şaşmaz'ın cenazesi, Antakya'da toprağa verildi ve son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi görmekte olan Mehmet Şaşmaz, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şaşmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım oldu.

mehmetsasmaz.jpeg
Hatayspor'un eski başkanı Mehmet Şaşmaz 64 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Törene, Şaşmaz’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, çeşitli siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Şaşmaz’a son görevlerini yerine getirirken aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazının ardından Mehmet Şaşmaz, Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tören sırasında, Şaşmaz’ın oğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Timur Şerif Şaşmaz, taziyeleri kabul ederek katılımcılara teşekkür etti.

MEHMET ŞAŞMAZ KİMDİR?

Mehmet Şaşmaz, Hatayspor'un eski başkanlarından biri ve Antakya’da önemli bir iş insanı olarak bilinmektedir.

Kulüp bünyesinde çeşitli dönemlerde aktif görevler üstlenen Şaşmaz, özellikle futbol şubesi sorumluluğu ve başkanlık pozisyonlarında önemli katkılar sağladı.

2025’in başında gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlık için aday olduğunu açıklayan Şaşmaz, daha sonra kulübün yararını gözeterek aday listesini geri çekme kararı almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

