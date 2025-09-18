Mardin Spor Başkanı sözünü tuttu

Mardin Spor Başkanı sözünü tuttu
Yayınlanma:
Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Bu kadroyla daha önce 3’üncü Lig’e ve sonra da 2’nci Lig’e çıktık. Bizler bu sene neden olmasın ama seneye de 1’inci Lig’e çıkacağız diyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri ile beraber kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçen yıl 3’üncü Lig’de ‘Kenetlen Mardin’ sloganıyla şampiyon olduklarını belirten Aşar, “Sezon başında, ezilmeyecek ve ayakta durabilecek bir takım kurma sözü vermiştik ve bu sözü tuttuk. Birçok eleştiri geliyor. Oluşturulan kadronun eleştirilmesine rağmen, doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Kendi yolumuza devam ediyoruz. Bu kadroyla daha önce 3’üncü Lig’e ve sonra 2’nci Lig’e çıktık. Bizler bu sene ‘neden olmasın’ diyoruz. Seneye de 1’inci Lig’e çıkacağız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA ‘SAKİN OLUN’ ÇAĞRISI

Taraftarlara çağrıda bulunan Aşar, sezonun henüz başında olduklarını ve olası puan kayıpları ya da yenilgilerin normal olduğunu vurguladı. Bir aksilikte hemen takımı eleştirmek yerine; yapılan çabayı, masrafı ve alın terini görmelerini isteyen Aşar, herkesi daha sakin olmaya ve duruma olumlu bir yönden bakmaya davet etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Spor
Fenerbahçe'ye jet yanıt: TFF'den 5 cümlelik açıklama
Fenerbahçe'ye jet yanıt: TFF'den 5 cümlelik açıklama
A Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladı
A Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladı
Fenerbahçe kongresini kazanacak ismi şimdiden açıkladı: "Hayırlı olsun" diyerek anlattı
Fenerbahçe kongresini kazanacak ismi şimdiden açıkladı: "Hayırlı olsun" diyerek anlattı