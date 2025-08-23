Manisa FK transferi açıklamadan pastayı kesti

Manisa FK transferi açıklamadan pastayı kesti
Yayınlanma:
Manisa FK Herelle'yi açıklamadan kutladı.

1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Manisa Futbol Kulübü, transferini bile açıklamadığı Christophe Herelle'nin doğum gününü kutladı.

Bodrum FK'dan ayrılan 33 yaşındaki Fransız stoperi 6 Ağustos'ta kadrosuna katan Manisa ekibi, ilk iki maçta oynamayan oyuncunun lisansını hafta içinde çıkardı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Manisa FK'ya 8 Ağustos'ta 2 yıllık resmi imza atarak antrenmanlara çıkan Herelle'yle ilgili transfer açıklaması yapmayan siyah-beyazlı kulüp, dün oyuncunun doğum gününü ise es geçmedi. Lisansı bile çıkan transferi açıklamayan Manisa ekibi, Herelle'nin doğum gününü antrenman öncesi pasta keserek kutladı.

herelle.jpg
Antrenman öncesi Herelle'nin doğum günü kutlandı

Manisa FK sosyal medyada, "Bugün gerçekleşen antrenman öncesi futbolcumuz Christophe Herelle'nin doğum gününü kutladık. Christophe Herelle'ye sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz" açıklaması yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama