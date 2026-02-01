Manchester United seriyi sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ve Fulham karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile bitti.

Manchester United, 19. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.

56. dakikada Cunha, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Fulham, 85. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle ve 90+1'de Kevin'ın golüyle maça dengeyi getirmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ SESKO'DAN

Bu golden 3 dakikada sonra 90+4'te sahneye çıkan Sesko, Manchester United'a galibiyeti getiren golü attı.

Manchester United, bu sonuçla puanını 41 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ayrıca üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fulham ise 34 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.