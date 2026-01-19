Manchester City 20 milyon euroya transferi bitirdi

Yayınlanma:
İngiliz devi Manchester City, 20 milyon euro karşılığında Marc Guehi'yi transfer etti ve oyuncu ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiliz savunma oyuncusu Marc Guehi'yi kadrosuna kattı.

5.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

City'den yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool'un da yakından ilgilendiği Marc Guehi için Manchester City, 20 milyon sterlin bonservis ödedi.

''İNANILMAZ BİR OYUNCU KADROSUNUN PARÇASIYIM''

Kulübün sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Bu transfer, kariyerim için harcadığım tüm emeklerin doruk noktası gibi. Şu anda İngiltere'nin en iyi kulübünde ve inanılmaz bir oyuncu kadrosunun parçasıyım." ifadelerini kullandı.

CRYSTAL PALACE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Marc Guehi, geçen sezon Crystal Palace ile Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak:AA

