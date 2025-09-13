KTSYD'den yasakçı zihniyete büyük tepki

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nden akretidasyon yasağına tepki geldi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve 10 yönetim kurulu üyesini yeni sezonda maçlara akreditasyon yasağına koydu.

Akşam oynanan Süper Kupa maçında “Haber Alma Özgürlüğümüz Engellenemez” pankartı ile eylem yapan Spor Yazarları saha içinde ses verdi.

BASIN-SEN’in de destek verdiği eylemde KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan açıklama yaptı.

Spor yazarı ve foto muhabirlerine karşı uygulanan bu keyfi yasak kararından dönmeyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na büyük tepki gösterildi.

KTSYD’nin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklama şöyle:
“Bugün itibarı ile yeni futbol sezonu hayırlısı ile başlamıştır. KTFF’nin KTSYD Başkanı ve Yönetim Kurulu’na karşı maçlara giriş yasağı koyması ve hiçbir gerekçe göstermemesini derin bir üzüntü ile son ana kadar takip ettik.
Futbol Federasyonu tarafından spor yazarlarına getirilen haksız yasak ve akreditelerin iptali, yalnızca mesleki faaliyetimize değil, aynı zamanda özgür basına ve kamuoyunun haber alma hakkına da vurulmuş ağır bir darbedir.
Bizler kalemimizi susturmaya yönelik bu girişime boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle, bu gece oynanacak kupa karşılaşmasında mesleğimizin onuru ve basın özgürlüğü için bir arada olacağız.
Sessizliğimiz kabul anlamına gelir; birlikteliğimiz ise tarihe not düşer.
Unutmayalım: Sporun da, basının da geleceği için yan yana durmak zorundayız”.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

