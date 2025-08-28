Konyaspor'da Ebubekir'e büyük sürpriz

Konyaspor'da Ebubekir'e büyük sürpriz
Yayınlanma:
Konya'da odasını çok sevdiği Konyaspor'un renklerine boyatan ve fırsat buldukça stattaki yerini alarak takımı destekleyen down sendromlu Ebubekir Tepe'yi, Konyasporlu yöneticiler ile 2 futbolcu ziyaret etti.

Konyasporlu futbolcular Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, down sendromlu taraftar Ebubekir Tepe ile bir araya geldi.

Down sendromlu 18 yaşındaki Ebubekir Tepe'nin Konyaspor sevgisini ve her fırsatta tribündeki yerini alarak takımını desteklediğin öğrenen Konyaspor futbol şube sorumluları Yusuf Küçükbakırcı ve Oktay Erkek ile futbolculardan Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, Mehmet ile Raziye Tepe çiftinin evini ziyaret etti.

Konyasporlu yönetici ve futbolcular, Ebubekir'in yeşil-beyazlı renklerle boyalı odasını gezerek, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, Ebubekir ve ailesiyle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

"Elimizden geldiğince maçlara gitmeye çalışıyoruz"

Oğluyla her fırsatta Konyaspor'un maçlarını izleyen baba Mehmet Tepe, kendilerini ziyaret eden yeşil-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Ebubekir gibi kendilerinin de ziyarete çok sevindiğini vurgulayan Tepe, "Konyasporlu futbolcular evimizi ziyarete gelince Ebubekir çok mutlu oldu. Konyaspor'u çok seviyoruz. Biz de taraftar olarak, elimizden geldiği kadar maçlara gitmeye, onları desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

ebubekir-konyaspor.jpg
Konyasporlu futbolcular Ebubekir'i sevindirdi

Futbolcu Melih İbrahimoğlu ise tesise gelerek kendilerini ziyaret eden Ebubekir'e teşekkür etti.

Aralarındaki dostluk ve muhabbeti artırmak için kendilerinin de Ebubekir'i ziyaret ettiğini anlatan Melih İbrahimoğlu, "Konyasporlu futbolcular, her zaman taraftarının yanındadır. Taraftarı mutlu etmek gerekiyor çünkü taraftar da bizi mutlu ediyor. Ziyaret isteğimizi geri çevirmedikleri için ailesine de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi açıkladı: Mümkün değil
Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi açıkladı: Mümkün değil
Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı