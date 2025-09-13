Kocaelispor'un takım kaptanı belli oldu
Süper Lig takımı Kocaelispor'da takım kaptanları belirlendi.
Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da takım kaptanları belli oldu.
Ligde mücadele edecek kadronun kesinleşmesinin ardından yönetim, teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda kaptanlık yapacak isimleri açıkladı.
Özgür Kocaeli'den Ömer Lütfi Çelik'in haberine göre; birinci kaptanlığa Gökhan Değirmenci getirildi.
İkinci kaptan Petkoviç, üçüncü kaptan Ahmet Oğuz, dördüncüsü kaptan ise Haydara oldu.
Birinci kaptan Gökhan yedek kaleci olduğu için maçlara genelde Petkoviç kaptan olarak çıkacak.
