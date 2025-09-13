Kocaeli'de nefes kesen yarış

Kocaeli'de nefes kesen yarış
Yayınlanma:
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan etkinlik, Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50cc mini kategorilerinde 44 sporcu mücadele ediyor.

Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 4. ayağı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Spor
Samet Aybaba yeni görevine hızlı başladı
Samet Aybaba yeni görevine hızlı başladı
Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz
Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz
Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki nedenleri açıkladı
Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki nedenleri açıkladı