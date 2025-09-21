Kayseri'ye akın ettiler: 10 bin kişi katıldı

Bu yıl Soğanlı Vadisi temasıyla düzenlenen maratonun 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.

Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu da yarışta yer aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı maratonda halk koşusu da düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte sporcuların bir araya geldiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'yi 2027 Avrupa Spor Şehri yapacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'tan gelen ve maratonda Zeynep isimli 1,5 yaşındaki torununu pusete koyarak koşan Ali Ayar, 15 yıldır koştuğunu ve sporla 130 kilodan 78 kiloya düştüğünü söyledi.

Hayalinin torunuyla birlikte bir yarışmada koşmak olduğunu kaydeden Ayar, "O da bugün nasip oldu. Allah'a şükür. Çok güzel bir koşu oldu." dedi.

Yarışmaya katılan Özgül Yeşil ise Adana'dan geldiğini, güzel bir etkinlikte eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

Bazı sporcular yarışmanın ardından Filistin'deki çocuklara dikkat çekerek, üzerinde "Çocuklar ölmesin" ifadesi bulunan pankart açtı.