Kayserispor'dan kaleci transferi: 4 maçta 17 gol görmüştü
Yayınlanma:
Kayserispor, Adana Demirspor'dan Deniz Dönmezer'i transfer etti.
Kayserispor, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor’un genç kalecisi Deniz Dönmezer’i kadrosuna kattı.
AVRUPA EKİPLERİYLE ADI ANILIYORDU
Kayserispor, ismi zaman zaman Avrupa ekipleriyle anılan Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
4 MAÇTA 17 GOL GÖRDÜ
16 yaşındaki kaleci 1'inci Lig'de bu sezon Adana Demirspor forması ile çıktığı 4 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Adana ekibiyle Süper Lig’de 18 maçta forma giyen Deniz, 46 gol yemesine rağmen gösterdiği performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekmişti.
