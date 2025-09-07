Karşıyaka'ya yıllar sonra geri döndü

Yayınlanma:
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nın başına Reşat Yazıcıoğulları getirildi.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Reşat Yazıcıoğulları getirildi.

KARŞIYAKA'DA YENİDEN REŞAT YAZICIOĞULLARI DÖNEMİ

Hafta içinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılı şube yönetimi, takımı yeniden Yazıcıoğulları'na emanet etti.

4 SEZON KARŞIYAKA'DA YER ALDI

Karşıyaka'da 2020-2024 yılları arasında 4 sezon görev yapıp takıma daha önce Play-Off oynatan 66 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili yapılan paylaşımda, "Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları" ifadelerine yer verildi.

A MİLLİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam son olarak 2'nci Lig temsilcisi Milan Atletik'i çalıştırıyordu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

