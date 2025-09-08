Karşıyaka'ya Ahmet Yimsek geldi

Karşıyaka'ya Ahmet Yimsek geldi
Yayınlanma:
TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ferdi dışında tepeden tırnağa yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla başlayan Karşıyaka ilk maçta İzmir deplasmanına toplama bir kadroyla güçlükle ulaşabilen Afyonspor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti.

Geçen sezon 2'nci Lig'den çekilen, mali sıkıntılarını aşamayan Afyonspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine İzmir'de Bornova 1877'yle oynaması gereken maça çıkamadı.

Maç öncesi belirsizlik yaşayan Afyon ekibi Karşıyaka deplasmanı için ise İzmir'e 4 eski futbolcusu hariç amatör oyunculardan oluşan son anda toplanan kadrosuyla geldi. Mali sıkıntıları nedeniyle önceki gece 01.00'de kente gelip Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan konuk takımın maç öncesi öğlen yemeği masrafını da Afyonspor'un talebi üzerine Karşıyaka karşılayıp rakibe jest yaptı.

ŞOK GOLLE GERİYE DÜŞTÜ

Geçen sezonki Bursaspor maçından sarkan cezası nedeniyle ilk hafta taraftarından yoksun olmasına rağmen ağır favori olarak çıktığı karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyonu değerlendiremeyen Karşıyaka, 33'üncü dakikada kalesinde gördüğü şok golle yenik durumu düştü. Golün ardından toparlanan Kaf-Kaf, yeni oyuncularından Onur İnan'ın 43'ncü dakika tabelayı eşitlemesiyle soyunma odasına eşitlikle girdi. İkinci yarıda 55'inci dakikada Ensar'ın golüyle galibiyete uzanan yeşil-kırmızılı ekip ilk hafta kazaya izin vermedi. Karşıyaka ligin ikinci haftasında ilk maçta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 4-2 yenerek zirveye kurulan Kütahyaspor'a konuk olacak.

FUTBOL YİMSEK'E EMANET

Karşıyaka'da 26 Ağustos'ta zorunlu olarak tekrarlanan genel kurulda güvenoyu alan Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetimde futbol şube başkanlığına Ahmet Yimsek geldi. Kulüpte daha önce de merhum Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la birlikte futbol şubede ve altyapı başkanı olarak görev yapan Yimsek, yeni dönemde şubeyi yönetecek. Karşıyaka'da Ahmet Yimsek başkanlığındaki futbol şubesinde ana yönetim içinden ve camiadan Hamit Erol, Anıl Feroğlu, Murat Cansız, Ertuğ Kantaroğlu, Emin Kantaroğlu, Ziyanur Hasbay, Emre İpek gibi isimler yer alacak

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Fenerbahçe'den Kıbrıs Rum Kesmi'ne transfer oldu
Fenerbahçe'den Kıbrıs Rum Kesmi'ne transfer oldu
Uğurcan Çakır'a Trabzon'da kapılar kapandı imdadına Giresun yetişti
Uğurcan Çakır'a Trabzon'da kapılar kapandı imdadına Giresun yetişti
Nuri Şahin sürprizi: Görüşmeler başladı
Nuri Şahin sürprizi: Görüşmeler başladı