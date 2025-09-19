Karşıyaka'da Basatemür kanunları

Karşıyaka'da Basatemür kanunları
Yayınlanma:
TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde evinde Bursa Yıldırımspor'a elenen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür takımına uyarılarda bulundu.

Bursa Yıldırımspor'a tek golle elendikleri için üzgün olduklarını belirten Burhanettin Basatemür, "Türkiye Kupası'nda yolumuza devam edip, gençlerimizin resmi maçlarda süre almasını çok isterdik. Sahamızda iyi mücadele etmememize rağmen turu geçemedik. Ancak elenmekten çok Ensar'ın sakatlanması bizleri daha çok üzdü. En kısa sürede Ensar'ın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini istiyoruz. Kupadan elendik bundan sonra takım olarak tek düşüncemiz lig maratonu olacak" diye konuştu.

"KOLAY MAÇ YOK"

Basatemür, "Grupta sezon başında bazı takımlar ön plana çıkıyordu. Bazı takımlar ise zayıf olarak nitelendiriliyordu. Ancak ilk düdük çalar çalmaz sahada bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Sahada mücadele etmeyen maçlar kazanılmıyor. Grupta kolay maçların olmadığını gördük. Pazar günü taraftarımız önünde çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Balıkesirspor önemli bir camia ve iyi bir takım kurdu ancak henüz galibiyeti yok.

"HENÜZ 2 MAÇ KAZANDIK"

Bu kimseyi aldatmasın, bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan, kendi arzulu ve istekli oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Ayaklarımız her zaman yere sağlam basmalı. Futbolda en büyük tehlike havaya girmektir. Henüz 2 maç kazandık. Havaya girecek bir şey yapmadık. Ligin daha en başındayız. Ligin sonuna kadar ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapmak için sahada olacağız" dedi.

ÜNSAL VE KARACE'DEN MORAL

Karşıyaka'da futbol takımı aynı gün içinde hem Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ın hem de eski başkanlardan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace'nin misafiri oldu. Sabah Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'ın takıma kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen yeşil-kırmızılıları akşam yemeğinde İAOSB Başkanı Karace ağırladı. Yemeğe Eski Başkan Azat Yeşil, Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Eski Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, eski yöneticilerden Yücel Yetik ve futbol şube yönetimi de katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Spor
Süper Lig hakemleri ile MHK birbirine girdi: Futbol dünyasını karıştıran iddia
Süper Lig hakemleri ile MHK birbirine girdi: Futbol dünyasını karıştıran iddia
Almanya'da Galatasaray depremi
Almanya'da Galatasaray depremi
Aziz Yıldırım seçim kararını açıkladı
Aziz Yıldırım seçim kararını açıkladı