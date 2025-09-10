Karşıyaka taraftarını yıkan haber

Karşıyaka taraftarını yıkan haber
Yayınlanma:
İzmir ekibi Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü oynanacak Kütahyaspor maçı öncesi stat değişimi haberiyle sarsıldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Afyonspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka'nın cumartesi günü yarıştaki iddialı rakiplerinden Kütahyaspor'a konuk olacağı maçın yeri değişti.
Ev sahibi ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı karşılaşma Kütahya Dumlupınar Stadı'ndan tadilat gerekçesiyle Tavşanlı Ada Stadı'na alındı.
Dumlupınar Stadı'ndaki tadilat çalışmaları yüzünden stat değişikliği yapıldığı açıklanırken, konuk Karşıyaka taraftarlarına 250 kişilik kontenjan ayrıldı.

BİLETLER BİN TL'DEN SATILACAK

Karşıyaka'ya ayrılan biletlerin 3'üncü Lig için fahiş bir rakam olan 1000 TL'den satılacağı açıklandı.
Karşıyaka ve Kütahyaspor geçen sezon Bursaspor'un şampiyon olduğu 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikincilik mücadelesi vermişti.
İki takımın sezonun ikinci yarısında Kütahya'da oynadığı maç olaylı geçmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

