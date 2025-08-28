Karşıyaka maçı öncesi büyük kriz çıktı

Karşıyaka maçı öncesi büyük kriz çıktı
Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında 7 Eylül Pazar günü konuk edeceği rakibi Afyonspor'da büyük sıkıntılar yaşanıyor.​​​​​​​

Geçen sezonun ikinci yarısında 2'nci Lig'den çekilip üst üste iki maça çıkmayınca Futbol Federasyonu tarafından hükmen yenik sayılarak küme düşürülen Afyon ekibi bu sezon da sorunlarını aşamadı.
Transfer yasağını kaldıramayan Afyonspor'da bazı kişilerin yasağı kaldırma vaadiyle 35 amatör ve profesyonel genç futbolcuyu kampta topladığı öğrenildi.

Karşıyaka Afyon maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bu kişilerin yasağın kalkması için futbolculardan ve ailelerinden para toplamaya çalıştığı iddiası ortaya atıldı.

KAMPI TERK ETTİLER

Kampta herhangi bir malzeme, masör ve fizyoterapist de olmazken, para toplanma skandalının üzerine teknik direktörün de kampı terk ettiği belirtildi. Afyon ekibi bir dönem 1'inci Lig'de yer almıştı. Karşıyaka rakibini 7 Eylül'de Alsancak Stadı'nda saat 19.00'da ağırlayacak.
Yeşil-kırmızılı yönetim de kongrenin ardından mazbatayı alarak 17 yeni transfere lisans çıkarmak için zamanla yarışıyor. Ankaraspor'da oynadığı dönemden bahis iddiaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen yeni golcü Ömer Faruk Sezgin'in geleceği ise belirsiz. Kurmaylar her ihtimale karşı golcü arayışına başladı.

