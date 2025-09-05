Karşıyaka forvet arıyor

Karşıyaka forvet arıyor
Sıkıntılı günler geçiren İzmir temsilcisi Karşıyaka'da gözler golcü transferine çevrildi.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında pazar günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka, bir yandan sıkıntılarını aşamayan rakibinin İzmir'e gelip gelmeyeceğini beklerken diğer yandan transferde golcü arayışlarını da sürdürüyor.
Geçen sezondan Ferdi hariç tamamen yeni bir kadro kuran Kaf-Kaf, Hamza Küçükköylü'yle birlikte kadrosuna kattığı iki golcüden Ömer Faruk Sezgin'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası almasıyla sarsılırken, transfer döneminin sonunda boşta olan hücum oyuncusu alternatifi de azaldı.

BASETEMÜR'ÜN RAPORU İNCELENİYOR

Yönetim, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporuyla takımlarında mutsuz olan, kulüp bulamayan veya ayrılan isimlere yöneldi.

basatemur.webp
Basatemür'ün raporuna göre transfer şekillenecek

Yeşil-kırmızılı ekip, Muşspor'dan ayrılan 33 yaşındaki Yakup Alkan, Orduspor 1967'den 27 yaşındaki Tugay Keleş ve bonservisi Amed Sportif'te olan 24 yaşındaki Yakal Taylan'dan sonra son olarak Edirnespor'da oynayan Batuhan Er'i gündemine aldı.
33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 25 maçta 9 gol attı. Karşıyaka forvet konusuna hafta başında karar verecek. Transfer dönemi haftaya 12 Eylül'de sona erecek.
Kaf-Kaf bir yandan da Ömer Faruk'la ilgili Tahkim Kurulu'ndan çıkacak son kararı bekliyor. Tecrübeli oyuncu cezasında indirim olursa takımda tutulacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

