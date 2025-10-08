Türkiye’nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan organizasyon, 17–19 Ekim 2025 tarihleri arasında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında koşulacak. Salomon’un isim sponsorluğunda 10’uncu, toplamda ise 12’nci kez düzenlenecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından sporcuları bir kez daha Kapadokya’da buluşturacak.

Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılacağı organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

10. KEZ DÜZENLENECEK

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından, Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek etkinlikte sporcular, 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında mücadele edecek.

Akın akın yarışmak için Kapadokya'ya geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda; Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer alacak.

Dev yarış için geri sayım başladı

Avantgarde Collection, PT Academy ve Salcano destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi olacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olacak ve STK’lar için “iyilik peşinde koşulacak”.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KOŞUCULAR KAPADOKYA’DA

79 ülkeden katılım var

Salomon’un 10’uncu kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu Kapadokya’da buluşturuyor. Bu yıl kayıtların sona ermesiyle birlikte, organizasyonda 79 farklı ülkeden 879’u kadın, 1527’si erkek olmak üzere toplam 2 bin 406 sporcu yer alacak.

119K’lık parkurda 218 sporcu, 63K’lık parkurda 598, 38K’lık parkurda 1055, 14K’lık parkurda ise 535 sporcu mücadele edecek.

Patika koşu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği organizasyon, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda kültür, dayanıklılık ve doğayla bütünleşen uluslararası bir spor festivali olarak dikkat çekiyor.

EFSANEVİ ROTALAR VE TAKIM YARIŞLARIYLA DOLU BİR HAFTA SONU

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 4 parkur var

Salomon Cappadocia Ultra Trail, farklı seviyelerdeki koşuculara hitap eden dört ayrı parkurdan oluşuyor. Her biri Kapadokya’nın eşsiz doğası ve vadileri arasında benzersiz bir deneyim sunuyor:

Mini Trail (CMIT) – 14 km / 308 m+: Kapadokya’ya ilk adımı atmak isteyenler için kısa ama etkileyici bir rota.

Short Trail (CST) – 38 km / 1120 m+: Vadiler arasında görsel bir şölen yaşatan parkur, koşuculara manzaraya doyma fırsatı sunuyor.

Medium Trail (CMT) – 63 km / 2030 m+: Zorluk ve manzarayı bir araya getiren bu orta mesafe, her seviyeden koşucu için unutulmaz bir deneyim.

Ultra Trail (CUT) – 119 km / 3730 m+: Organizasyonun en prestijli parkuru; Kapadokya’nın tamamına yayılan efsanevi rota, dayanıklılığın sınırlarını zorlayan bir meydan okuma niteliğinde.

Bireysel yarışların yanı sıra;

Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım),

Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (en az 2’si kadın 6 kişilik takım) ve

Cappadocia Team Games Short Trail 38K (en az 1’i kadın 3 kişilik takım) kategorileri

de düzenlenecek.

KAPADOKYA, SPOR TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI

Salomon Cappadocia Ultra Trail, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtan güçlü bir platform. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya, her yıl binlerce sporcu, izleyici ve turisti ağırlayarak ülkemizin spor turizmi potansiyelini en iyi şekilde yansıtıyor. Organizasyon, sporun birleştirici gücüyle Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, ülkenin turizm, kültür ve doğa değerlerine de güçlü bir vitrin oluşturmayı sürdürüyor.