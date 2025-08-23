Kahramanmaraş'ta ilgi çeken yarış

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" büyük heyecanla başladı.

16 İLDEN 280 SPORCU BAŞKONUŞ'TA BULUŞTU

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu için Türkiye'nin 16 ilinden tam 280 sporcu, Başkonuş Yaylasında buluştu.

4 KM'LİK PARKURDA KIYASIYA YARIŞTILAR

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek için ter döktü.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şampiyona, yarın "Elit Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın" kategori yarışlarıyla sona erecek.

Kahramanmaraş halkının büyük ilgi gösterdiği yarışlarda kıyasıya mücadeleler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.