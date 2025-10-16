Jasikevicius: Savaştık, savaştık ve savaştık

Yayınlanma:
EuroLeague'nin beşinci haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maç sonu açıklamalar yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko kabustan uyandı: Bayern Münih'i yıktıFenerbahçe Beko kabustan uyandı: Bayern Münih'i yıktı

''ÇOK DAHA İYİ EFOR SARF ETTİK''

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

''YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERMEMİZ GEREKİYOR''

İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

