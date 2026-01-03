İtalya'da deprem: Kaptan gitti Amerikalı geldi

İtalyan voleybolunda şaşkınlık ve deprem etkisi yaratan bir olay yaşandı.

İtalyan kadın voleybolunun iddialı takımlarından UYBA, kaptanı Silke Van Avarmaet'le yollarını sürpriz bir kararla ayırdı.



26 yaşındaki Belçikalı oyuncu, son 2 sezondur UYBA formasını giyiyordu.

1.92 boyundaki Silke, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

AMERİKALI CARTER BOOTH GELDİ

Silke ile yolları ayırma kararının nedeni kısa sürede belli oldu. Voleybolun Sesi'ndeki habere göre;

İtalyan takımı yeni orta oyuncusunu açıkladı. ABD'li Carter Booth'un transfer edildiği duyuruldu.



2.01 boyundaki Carter Booth, son olarak Minnesota Üniversitesi takımının formasını giymişti.

Orta oyuncu olan Booth, ABD U19 Milli Takımı'yla 2019'da dünya şampiyonluğu yaşadı.