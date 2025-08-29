İsmail Kartal'dan ilk açıklama

İsmail Kartal'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mourinho'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de bir numaralı aday olarak gündeme İsmail Kartal geldi.

Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun sorusunu yanıtladı.

''Fenerbahçe'de çalışır mısınız?'' sorusuna cevap veren tecrübeli teknik adam, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

