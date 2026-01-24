İnegölspor attıkça attı: Karaman FK'ya gol yağdırdı

2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü'nü 6-1 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini, Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K.) atarken, konuk ekibin tek golü ise Emir Can Sayar'ın ayağından geldi.

DETAYLAR