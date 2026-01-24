İnegölspor attıkça attı: Karaman FK'ya gol yağdırdı

İnegölspor attıkça attı: Karaman FK'ya gol yağdırdı
Yayınlanma:
İnegölspor, 2. Lig'in 22. hafta maçında sahasında konuk ettiği Karaman FK'yı 6-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü'nü 6-1 yendi.
Ev sahibi ekibin gollerini, Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K.) atarken, konuk ekibin tek golü ise Emir Can Sayar'ın ayağından geldi.

DETAYLAR

  • HAKEMLER: Mehmet Terece, Abdullah Özcan, Mevlüt Bozok

  • İNEGÖLSPOR: Mehmet Efe Çelik, Ahmet Özkaya(Dk 84 Muratcan Tutal) İbrahim Sürgülü(Dk 67 Taha Dede), Taner Gümüş(Dk 73 Taha Cebeci), Hasan Alp Altınoluk, Özcan Aydın, Kerem Dönertaş(Dk 67 Yusuf Tursun) Hüseyin Afkan( Dk 84 Abulvahap Alyu) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
  • KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Fatih Kızılay, Mustafa Murat Uslu, Yusuf Yardımcı(Dk 60 Ömer Faruk Çalışkan) Umut Buğra Çınar(Dk 46 Gökhan Tanju Can(Dk 67 Melih Eren Uluer) Mustafa Emir Meşe, Furkan Koyuncu, Emir Can Sayar, Hasan Akpınar
  • GOLLER: Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K. ) (İnegölspor) Emir Can Sayar, ) (Karaman)
  • SARI KARTLAR: Ahmet Özkaya, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor)

Kaynak:DHA

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Galatasaray 1. dakika dolmadan gol attı
Galatasaray 1. dakika dolmadan gol attı
Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim