İlhan Palut: Şikayetim yok

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye kendi sahalarında 5-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Palut, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi önde karşılayarak başlamayı hedeflemiştik. İlk planımız en az ilk 15 dakika özellikle kompakt savunmayla yardımlaşarak, alanları kapatarak, Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasını engelleme yoluna gitmekti. Fenerbahçe'nin özellikle Kerem ile yaptığı kanat baskılarını paslarla geçip, 3. bölgeye gitmek, hem de ikinci planda kompakt durduğumuz anlardaki kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine baskınlar düzenlemek. Maç öncesi planımız özetle buydu.

İlk 55 dakika planımızın dışında sahada hiçbir şey olmadı. Bir Fred'in şutu vardı, çok tehlikeliydi. Onun dışında da güvenli bir oyun oynuyorduk ama tek sıkıntımız 2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup, kolay top kayıpları yapmaya, pas vereceğimiz zaman en iyisini aramaya, yani futbolun açıkçası ciddiyetinden birazcık daha geri gitmeye başladı.

"10 DAKİKA İÇİNDE TERSİNE DÖNDÜ"

Üçüncü golü bulabilirdik. Maalesef 55-65 dakika arasını hepimiz seyrettik. 10 dakikada 3 gol yedik. Üstüne ikinci golden sonra arada bir kırmızı kart gördük ve her şeyin bizim için iyi gittiği maç 10 dakika içerisinde tersine döndü. Kırmızı karttan sonra 5-3-1 oynamayı düşünüyordum. Oyuna Alikulov girecekken Fenerbahçe üçüncü golü attı. Bu sefer 3-4-2 sistemini oynamaya başladık. Bir kişi eksikle, iki forvet dizilişine döndük. Aslında bu üçüncü golle dördüncü gol arasında oyunu biraz dengeledi. Tabii ki 10 kişiyle bu çok riskli bir diziliş ve iki tane daha kötü gol yedik. Maçı kaybettik.

İlhan Palut memnun oldu

Daha iyisini kesinlikle yapabilirdik. 2-0 dan sonra daha çok topun değerini bilebilirdik. Belki maçı bitirecek cezayı kesebilirdik ama 10 dakikada maç başka bir yere gitti. Üzgünüz. Oyuncularımın mücadelesi için en çok üzgünüm. İyi tarafına bakmaya çalışacağız. 55 dakika oynadığımız oyundan veriler alıp 10 dakika da nasıl dağıldığını da öz eleştirisini de kendi içimizde yapacağız. Genel manada takımımdan çok büyük bir şikayetim yok. Skordan dolayı çok üzgünüm. Fenerbahçe'yi tebrik ederim."