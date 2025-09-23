İbrahim Üzülmez gözünü kararttı

TFF 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımı üst sıralara taşıyıp, şampiyonluk yarışında tutmayı hedefliyor.

Takımın başına geçip çalışmalara başlayan İbrahim Üzülmez, takımı zirveye taşımak ve şampiyonluğa ulaşmak istediğini söyledi.

Görevi kabul ederken bu hedefin zor olduğunu bildiğini ifade eden Üzülmez, "Zaten futbol geçmişimize de baktığın zaman bu zorlukların içerisinden gelmiş bir teknik adamım. Sadece teknik adam olarak değil, futbolcu olarak çok büyük camiada 11 yıl oynarken de bu zorluğun içindeydim ama bu zorluğun üstesinden gelebilecek potansiyele ve inanca da sahibim. Oyuncularımda da o inancı yavaş yavaş oluşturmaya başladık." dedi.

"Oyuncularımıza güveniyoruz"

Üzülmez, 1.Lig'in zorlu bir lig olduğunu belirterek, saha içerisinde birlikteliğin öneminden bahsetti.

Coşkulu olacaklarını dile getiren Üzülmez, şöyle devam etti:

Daha çok karakter yansıtacağız ki bu karakter de zaten bizi yukarıya taşıyacaktır. Bu anlamda oyuncularımıza güveniyoruz. Çok değerli bir başkanımız var. Cantürk Alagöz başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördü. İki gündür geldiğim şu tesislerin de hakikaten Türk futbolu için çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem saha anlamında hem tesis anlamında. Iğdır'ın misafirperverliklerinden dolayı da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah Iğdır'ımızı yukarıya taşırız ve şampiyonluk potasına sokarız diyorum.

"Yeteneğin yanına o coşkulu mücadeleyi katacağız"

Takımın kadrosunda yetenekli oyuncuların olduğunu, daha sıkı bir mücadeleyle üst sıralara yükseleceklerini belirten Üzülmez, şunları kaydetti: