''Hem bizim adımıza hem de Beşiktaş adına önemli bir maç''

Samsunspor’un Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren takımın Nuri Asan Tesisleri’ndeki antrenmanını takip eden Futbol Direktörü Fuat Çapa, çalışmalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''DAHA DA ARTIRMAK İSTİYORUZ''

Beşiktaş karşılaşmasından güzel bir sonuç alarak Konferans Ligi müsabakasına hazırlanacaklarını söyleyen Fuat Çapa, “Önemli bir karşılaşma; hem bizim adımıza hem de Beşiktaş adına. Biz, aramızdaki puan farkını korumak, hatta mümkünse daha da artırmak istiyoruz. Lig ve Avrupa kupalarındaki büyük maçlarda nasıl oynayabileceğimizi görmüş olduk. Beşiktaş maçından güzel bir sonuçla dönüp, Perşembe günü oynanacak Konferans Ligi karşılaşmasına hazırlanmayı ümit ediyorum” diye konuştu.

''KALAN MAÇLARIN HEPSİ ÇOK ÖNEMLİ''

Süper Lig’deki gidişat ve hedefleri hakkında konuşan Fuat Çapa, “Kalan maçların hepsi çok önemli. İlk 5-6 sırada bulunan takımlar son haftalarda birbirleriyle oynayacak. Bu süreç çok belirleyici olacak. Biz ise devre arasına mümkün olduğu kadar az hasarla girmek istiyoruz. İlk yarıyı 32-33 puan bandında bitirmeyi hedefledik. Bu hedefi gerçekleştirebilirsek, yeni gelen oyuncuların katkısıyla, Avrupa’daki başarımızla, lig performansımızla çok başarılı bir ilk devre geçirmiş olacağız. Camialarımızı yeni yıla güzel bir şekilde uğurlayabilirsek bu bizim için mutluluk verici olur” ifadelerini kullandı.

''DEVRE ARASINDA YERLİ OYUNCU PROFİLLERİ TAKVİYESİ YAPMAK İSTERİZ''

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen futbolcuların sakatlık durumu ve devre arasında yapılabilecek olan transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çapa, şöyle konuştu: