Helsinki'den Van'a geliyor: Resmen açıklandı
Vanspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer bombasını patlattı. Helsinki'den Van'a geliyor. Kulüp resmen açıkladı.

TFF 1. Lig takımı Vanspor, ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek için harekete geçti.
Ligde 27 puanla 9. sırada bulunan Vanspor'un transferde ilk bombasını patlattığı ortaya çıktı.

Vanspor yılı gol yağmuru ile kapadıVanspor yılı gol yağmuru ile kapadı

Vanspor, Şehrivan'ın haberine göre; HJK Helsinki takımın sol kanat oyuncusu ve Finlandiya milli takımın formasını giyen önemli ismi kadrosuna kattı.

SANTERİ HOSTİKKA AÇIKLAMASI

Vanspor, HJK Helsinki forması giyen Santeri Hostikka ile anlaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kulübümüz, Helsinki forması giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır. Oyuncu; resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla kulübümüz tarafından davet edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
28 yaşındaki futbolcu sol kanatta forma giyiyor.
Kulüp kariyerinde 334 maçta 45 gol atan oyuncu, Finlandiya Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

